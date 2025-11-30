Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σειρά περιστατικών σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τον Πειραιά έως τη Χάλκη και την Κύμη, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επείγουσες διακομιδές ασθενών από νησιά.

Το πρωί του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Τζελέπη για την παρουσία άνδρα στη θάλασσα, στην πύλη Ε8 του λιμένα Πειραιά. Ο 28χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Παλαιστίνης, ανασύρθηκε σώος από στελέχη του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Τμήμα, όπου του παρασχέθηκε ρουχισμός. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Σύλληψη κυβερνήτη στη Χάλκη

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χάλκης συνέλαβαν τον κυβερνήτη πλωτού γερανού για παράβαση του άρθρου 273 του Ποινικού Κώδικα περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Κατά τη διαδικασία άπαρσης της άγκυρας για τον απόπλου του πλωτού γερανού από τη θαλάσσια περιοχή “Κανιά”, προκλήθηκε ζημιά στα υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτροδότησης του νησιού.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση. Το πρωί της Κυριακής, το φορτηγό – οχηματαγωγό “Μπλου Κάρριερ 1” απέπλευσε από τη Ρόδο προς τη Χάλκη, μεταφέροντας γεννήτρια και βυτιοφόρα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Την προανάκριση διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Χάλκης.

Παράνομες πινακίδες στην Κύμη

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Κύμης, στελέχη του Λιμεναρχείου διαπίστωσαν ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό όχημα. Ο ιδιοκτήτης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα περί πλαστογραφίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επείγουσες διακομιδές ασθενών

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκαν τρεις διακομιδές ασθενών που έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, 75χρονη μεταφέρθηκε από τη Θάσο στην Κεραμωτή με το επιβατηγό–οχηματαγωγό “Αέρια”.

Επίσης, 70χρονος διακομίστηκε από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ενώ 87χρονος μεταφέρθηκε από την Τήνο στη Σύρο με το ταχύπλοο “Νήσος Τήνος”.