Αυξημένη ήταν η συμμετοχή των Αθηναίων δικηγόρων την πρώτη ημέρα των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ). Από τους 24.694 εγγεγραμμένους με δικαίωμα ψήφου, προσήλθαν στις κάλπες 5.104 μέλη.

Στις εκλογές του 2021, την αντίστοιχη πρώτη ημέρα, είχαν ψηφίσει 4.986 δικηγόροι επί συνόλου 23.390 εγγεγραμμένων. Φέτος, καταγράφηκαν 1.297 περισσότεροι ψηφοφόροι σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, γεγονός που δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον του νομικού κόσμου.

Οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά συνεχίζονται και αύριο, Δευτέρα, ενώ ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Για τους Αθηναίους δικηγόρους έχουν στηθεί συνολικά 36 κάλπες. Οι περισσότερες βρίσκονται στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), ενώ οι υπόλοιπες στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών – Πειραιώς (Γενναδίου 4), στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7) και στο ΑΚΚΕΠ «Προμηθέας» (Φειδίου 18).

Τα πρώτα αποτελέσματα από μικρότερους συλλόγους

Από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας με μικρό αριθμό μελών προέρχονται ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Ευρυτανίας, που αριθμεί 9 εγγεγραμμένους, επανεξελέγη πρόεδρος ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας, με 86 εγγεγραμμένους, επανεξελέγη επίσης ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας, που διαθέτει 99 μέλη, εκλέχθηκε πρόεδρος ο Χρήστος Ντάλλας, ενώ στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων, με 13 εγγεγραμμένους, εκλέχθηκε η Μαρία Σταυροπούλου.