Στο δρόμο βγήκαν σήμερα Κυριακή (30/11) αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας, διεκδικώντας την επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων τους.

Το ραντεβού δόθηκε στη 1.00 μ.μ. στην Εθνική Οδό Καρδίτσας- Αθηνών, μετά το «Δέλτα», προκειμένου να στηθεί Πανκαρδιτσιώτικο «μπλόκο» στον Ε-65, όπως αποφασίστηκε στην πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποίησε η ΕΟΑΣΚ στον Παλαμά.

Μεγάλη συμμετοχή των αγροτών

Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Ακολούθησαν επεισόδια μικρής έκτασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ενώ έγινε και μικρή χρήση χημικών.

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το «μπλόκο» της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας καταλαμβάνοντας και τις δύο κατευθύνσεις.

Στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου βρίσκονταν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων και απλοί πολίτες του Ν. Καρδίτσας, για να δυναμώσουν τη «φωνή» του αγώνα επιβίωσης.