H Cyber Monday φέρνει και φέτος ένα κύμα εκπτώσεων και προσφορών που αναμένεται να κατακλύσει τα διαδικτυακά καταστήματα, καθώς το μεγάλο εκπτωτικό event συμπίπτει με την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου.

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε τη Δευτέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρείται η ψηφιακή συνέχεια της Black Friday. Πρόκειται για πρωτοβουλία των λιανεμπόρων, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Οι ευκαιρίες της Cyber Monday

Ο όρος «Cyber Monday» δημιουργήθηκε από την Έλεν Ντέιβις της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικής (NRF) και τον Σκοτ Σίλβερμαν, και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 28 Νοεμβρίου 2005.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η ημέρα αυτή έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, αποτελώντας το διαδικτυακό ισοδύναμο της Black Friday. Δίνει παράλληλα τη δυνατότητα σε μικρότερους ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες.

Στην πράξη, η Cyber Monday λειτουργεί ως προέκταση των εκπτώσεων της Black Friday, προσφέροντας μία ακόμη ευκαιρία στους καταναλωτές που αναζητούν τις τελευταίες προσφορές.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα ενημερώνουν το κοινό μέσω email και αναρτήσεων στα social media, προβάλλοντας τις ειδικές τιμές και τα πακέτα προσφορών τους.

Οι παγίδες των διαδικτυακών εκπτώσεων

Όπως και στην περίοδο της Black Friday, έτσι και τώρα υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αγορές πρέπει να γίνονται μόνο από ιστοσελίδες με επαρκή πιστοποίηση και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος απάτης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και πλήρως ενημερωμένοι πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Τα SOS της Cyber Monday

• Έλεγχος της προηγούμενης τιμής: Εξασφαλίστε ότι η τιμή πριν την έκπτωση είναι πραγματική, αναζητώντας ιστορικά τιμών και συγκρίνοντας προσφορές.

• Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Υπενθυμίζεται ότι στις διαδικτυακές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών.

• Ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής: Ελέγξτε ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ασφαλή σύνδεση (https – πιστοποιητικό SSL).

• Αξιοπιστία καταστήματος: Βεβαιωθείτε πως υπάρχουν σαφή στοιχεία επικοινωνίας και φυσική έδρα, ενώ καλό είναι να αναζητάτε αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

• Συγκράτηση στην παρόρμηση αγοράς: Οι «flash offers» και οι χρονικοί περιορισμοί συχνά οδηγούν σε παρορμητικές αγορές. Επιλέγετε μόνο όσα προϊόντα χρειάζεστε πραγματικά.

• Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση πριν την πληρωμή, ειδικά για ακριβά είδη ή προϊόντα περιορισμένου στοκ.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενθαρρύνει τους πολίτες να προσεγγίζουν τις διαδικτυακές προσφορές με ενημέρωση και κριτική σκέψη. Σε περίπτωση διαφορών με προμηθευτές, οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.