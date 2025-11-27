Έφθασε επιτέλους η πολυαναμενόμενη για τους καταναλωτές Black Friday αύριο Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ενώ την αμέσως επόμενη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη η Cyber Monday, κατά την οποία οι καταναλωτές κάνουν -εθιμικά- αποκλειστικά διαδικτυακές αγορές.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι έτοιμοι, ώστε να αξιοποιήσουν τις προσφορές, χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Η Black Friday αφορά φυσικά και ψηφιακά καταστήματα και επικεντρώνεται κυρίως σε οικιακά είδη, συσκευές και ρούχα, ενώ η Cyber Monday αφορά κυρίως online αγορές και επικεντρώνεται κυρίως σε προϊόντα τεχνολογίας, software και συνδρομές. Η προσεκτική έρευνα αγοράς διασφαλίζει ότι οι εκπτώσεις είναι πραγματικές και συμφέρουσες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ επισημαίνει πέντε βασικά σημεία προσοχής για ασφαλείς αγορές:

1. Έρευνα αγοράς και έλεγχος τιμών: Ελέγξτε την αρχική και τη νέα τιμή των προϊόντων, καθώς και την ποιότητά τους, αναζητώντας στο διαδίκτυο συγκριτικές τιμές βάσει μοντέλου ή κωδικού.

2. Προγραμματισμός αγορών: Καταρτίστε λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε και ορίστε προϋπολογισμό για να αποφύγετε αλόγιστες δαπάνες.

3. Αγορές με δόσεις ή πιστωτική κάρτα: Ενημερωθείτε για τους όρους συναλλαγής και τυχόν τόκους που αυξάνουν το τελικό κόστος.

4. Διαφάνεια στις προσφορές: Η μείωση τιμής πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με την τιμή των τελευταίων 30 ημερών. Οι εκπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται ως ποσοστό, ποσό, νέα τιμή ή άλλες προωθητικές ενέργειες (π.χ. «αγορά χωρίς ΦΠΑ»).

5. Απόδειξη αγοράς: Ζητάτε πάντα την απόδειξη για κάθε προϊόν, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής ή αντικατάστασης σε περίπτωση ελαττώματος.

Cyber Monday: Τα δικαιώματα των καταναλωτών σε ηλεκτρονικές αγορές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις ηλεκτρονικές αγορές, αποφεύγοντας ύποπτα e-shops, προσφορές αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα.

Όπως υπογραμμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, όταν πραγματοποιούμε online αγορές, δεν πρέπει να ξεχνάμε:

1. Το δικαίωμα για ενημέρωση: Θα πρέπει ο προμηθευτής, πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να μας ενημερώνει για :

Tα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμούμε να αγοράσουμε

Την τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Τους τρόπους πληρωμής

Οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση

Προθεσμία παράδοσης

2. Το δικαίωμα έγκαιρης παράδοσης: Εάν κατά την πώληση, δεν συμφωνήσουμε συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης, ο προμηθευτής, θα πρέπει να μας αποστείλει το προϊόν, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δώσουμε μία εύλογη προθεσμία, για την παράδοση, ανάλογη των περιστάσεων. Εάν και πάλι ο προμηθευτής δεν είναι συνεπής, έχουμε δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση πώλησης.

3. Το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη: Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος. Δε χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους. Ο προμηθευτής επιστρέφει την πληρωμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα που τον ενημερώσαμε για την υπαναχώρηση. Οφείλουμε να πληρώσουμε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, αν έχουμε ενημερωθεί γι’ αυτό εκ των προτέρων. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέξει, να υπάρχει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή να λάβει κατά την παραλαβή του προϊόντος, το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οι υποχρεώσεις προμηθευτή και καταναλωτή τερματίζονται.

4. Το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος: Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, έχουμε δικαίωμα κατ’ επιλογήν :

Nα απαιτήσουμε διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, αν είναι δυνατόν

Να ζητήσουμε μείωση του τιμήματος

Να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγουμε την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων μας αυτών, έναντι του προμηθευτή.

Διαβάστε ακόμη: Black Friday και Cyber Monday: Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για ψηφιακές απάτες που αδειάζουν λογαριασμούςhttps://www.tanea.gr/2025/11/25/economy/black-friday-kai-cyber-monday-i-el-as-proeidopoiei-gia-psifiakes-apates-pou-adeiazoun-logariasmous/

5. Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων: Προσέχουμε αν υπάρχει πολιτική προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος, μετά την αγορά, χρησιμοποιεί το e-mail μας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να μας ενημερώνει προηγουμένως. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, να δηλώνουμε την άρνησή μας να λαμβάνουμε τέτοιου είδους προωθητικά μηνύματα. Εάν δεν επιθυμούμε την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων, για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να εγγραφούμε σε σχετικό μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.