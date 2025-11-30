Ο Σεμπαστιάν Οζιέ εξασφάλισε μέσα στο Σαββατοκύριακο, στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας το 9ο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του, ισοφαρίζοντας τον συμπατριώτη Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο Λεμπ είχε κερδίσει εννέα συνεχόμενους τίτλους μεταξύ 2004 και 2012 με τη Citroen, ενώ ο Οζιέ κατέκτησε έξι διαδοχικούς τίτλους (2013–2018) και δύο ακόμη (2020, 2021) με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές (Volkswagen, Ford, Toyota).

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η σεζόν ήταν μια καταπληκτική πορεία – 11 αγώνες, 10 φορές στο βάθρο, έξι νίκες. Ήταν απίστευτο.»

Χάρη στην τρίτη θέση που κατέλαβε στη Σαουδική Αραβία το Σάββατο, ο Oζιέ (Toyota) εξασφάλισε τον ένατο παγκόσμιο τίτλο του στο WRC, μαζί με τον Λεμπ στην κορυφή της βαθμολογίας των ράλι. Ο Νεβίλ (Hyundai) πήρε τη νίκη στον αγώνα του Σαββατοκύριακου, την πρώτη του για τη σεζόν, μπροστά από τον Φουρμό (Hyundai).

Τέσσερα χρόνια μετά τον τελευταίο του τίτλο, ο Οζιέ ανέκτησε τον θρόνο του, χαράζοντας το όνομά του στην ιστορία του WRC . Οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε εννέα χρόνια, ο Γάλλος οδηγος είχε περιορίσει τις προσπάθειές του με την Toyota μεταξύ 2022 και 2024, συμμετέχοντας σε λιγότερα ράλι. Φέτος, ξεκίνησε μόνο σε έντεκα από τους δεκατέσσερις γύρους.