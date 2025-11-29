Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αποφάσεων ασύλου, μετά τη δολοφονική επίθεση εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον. Την απόφαση γνωστοποίησε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, ο Έντλοου ανέφερε ότι η παύση θα ισχύει «μέχρι να διασφαλίσουμε ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και εξεταστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει οριστικά τη μετανάστευση» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από όλες τις «χώρες του τρίτου κόσμου».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε γνωστοποιήσει ότι μέλος της Εθνοφρουράς υπέκυψε στα τραύματά της από την επίθεση της Τετάρτης, για την οποία κατηγορείται υπήκοος Αφγανιστάν.

Οδηγίες προς τις υπηρεσίες ασύλου

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, αξιωματούχοι της USCIS —υπηρεσίας που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας— έλαβαν εντολή να μην εγκρίνουν, απορρίπτουν ή κλείνουν αιτήσεις ασύλου οποιασδήποτε εθνικότητας.

Όπως αναφέρει το ίδιο δίκτυο, οι υπάλληλοι μπορούν να συνεχίσουν την επεξεργασία των αιτήσεων μέχρι το στάδιο λήψης απόφασης, χωρίς όμως να προχωρούν σε τελική καταχώριση. «Μόλις φτάσετε στο σημείο λήψης απόφασης, σταματήστε και κρατήστε την υπόθεση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία.

Αντιδράσεις και αβεβαιότητα

Μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα οδηγία και τις δηλώσεις του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα επηρεαστούν από το σχέδιο, το οποίο ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές προσφυγές και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από οργανισμούς του ΟΗΕ.

Οι ανακοινώσεις αυτές συνδέονται με τη θανατηφόρα επίθεση της Τετάρτης και σηματοδοτούν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους μετανάστες κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ έχει επιδιώξει μαζικές απελάσεις μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, δραστική μείωση των ετήσιων εισδοχών προσφύγων και κατάργηση του αυτόματου δικαιώματος ιθαγένειας για όσους γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος.

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Πηγή: BBC