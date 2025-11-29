Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς, ένας από τους εμβληματικούς παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Παρτιζάν πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν στον σύλλογο του Βελιγραδίου με την παραίτηση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την απομάκρυνση του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς και την πρόθεση κάποιων παικτών όπως ο Μπόνγκα να αποχωρήσουν σε περίπτωση που ο «Ζοτς» δεν παραμείνει τελικά στην ομ άδα.

Ο 58χρονος σήμερα Τζόρτζεβιτς που φόρεσε τη φανέλα της Παρτιζάν από το ξεκίνημα της καριέρας του το 1983 ως το 1992, όταν και χάρισε στον σύλλογο την Ευρωλίγκα με τρίποντο στην εκπνοή (με προπονητή μάλιστα τον Ομπράντοβιτς), έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του.

«Η Παρτίζαν έχασε από τον Ζέλικο. Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν! Δεν έπρεπε να επιτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εγώ και οι πρώην συμπαίκτες μου, όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του καλύτερου προπονητή μας, με όλη μας την καρδιά και με μεγάλη, αιώνια ευγνωμοσύνη – η ομάδα του ’92», αναφέρει σε ανάρτησή του ο νυν προπονητής Σάσα Τζόρτζεβιτς με μια φωτογραφία από reunion της ομάδας του 1992.