Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να αφήνει το αποτύπωμά του στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τον Μαροκινό επιθετικό να κατατάσσεται στην κορυφαία ενδεκάδα των παικτών με τα υψηλότερα γκολ στο Champions League. Έχοντας υπάρξει πρώτος σκόρερ τόσο στο Conference League όσο και στο Europa League τις δύο προηγούμενες σεζόν, ο Ελ Κααμπί επιβεβαιώνει την κλάση του και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Παράλληλα, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον 32χρονο στράικερ και την πλευρά του, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Παρά το έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και από ομάδες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, ο παίκτης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να παραμείνει στο Λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός και στα στατιστικά που μιλάνει από μόνα τους

Ο Ελ Κααμπί δηλώνει ικανοποιημένος από την παρουσία του στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αποτελεί βασικό γρανάζι στην επιθετική λειτουργία των ερυθρόλευκων. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας, ενώ έχει ήδη χαρίσει στον σύλλογο το ευρωπαϊκό τρόπαιο του Conference League.

Με 25 γκολ σε 32 ευρωπαϊκές συμμετοχές, έχει γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στις διεθνείς διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας τον Κριστόφ Βαζέχα, αλλά σε λιγότερες από τις μισές αναμετρήσεις. Ταυτόχρονα, ξεπέρασε τον Γιουσούφ Εν Νεσίρι, όντας πλέον ο πιο παραγωγικός Μαροκινός παίκτης στα Κύπελλα Ευρώπης.

Στη φετινή σεζόν μετρά ήδη 11 τέρματα και 3 ασίστ σε 17 εμφανίσεις, ενώ στα πέντε παιχνίδια του Champions League έχει συγκεντρώσει 2.70 xGoals, επίδοση που τον κατατάσσει ενδέκατο στην ευρωπαϊκή ελίτ των επιθετικών.