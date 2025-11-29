Ο Νοέμβριος οδεύει προς το τέλος του και η αντίστροφη μέτρηση για την Υπερπανσέληνο Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη ξεκινήσει. Το φαινόμενο, γνωστό και ως «Παγωμένο Φεγγάρι», θα κορυφωθεί στις 4 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την τρίτη και τελευταία υπερπανσέληνο του έτους.

Η υπερπανσέληνος παρατηρείται όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με τη NASA, σε αυτή τη θέση φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σχέση με τη συνηθισμένη πανσέληνο. Το φαινόμενο εμφανίζεται λίγες φορές τον χρόνο και κάποιες φορές συνδυάζεται με άλλα αστρονομικά γεγονότα, όπως οι σεληνιακές εκλείψεις.

Το βράδυ της 4ης Δεκεμβρίου, η Σελήνη θα φτάσει στο μέγιστο μέγεθός της και θα φωτίσει τον χειμερινό ουρανό. Αν ο καιρός το επιτρέψει, η θέα θα είναι εντυπωσιακή, καθώς το φεγγάρι θα ανατείλει λίγο μετά τη δύση του ήλιου. Η λάμψη του θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους αγαπούν τη νυχτερινή παρατήρηση και τη φωτογραφία. Πρόκειται για την τελευταία εντυπωσιακή σεληνιακή εμφάνιση της χρονιάς.

«Παγωμένο Φεγγάρι»: Το συμβολικό φως του χειμώνα

Με την έλευση του χειμώνα, το Παγωμένο Φεγγάρι φωτίζει τη νύχτα, συμβολίζοντας την αντοχή και τη σιωπηλή δύναμη της εποχής. Η εικόνα του φωτεινού φεγγαριού πάνω από ένα παγωμένο τοπίο, με τα δέντρα ακίνητα και το έδαφος σκεπασμένο από χιόνι, αποπνέει μια αίσθηση γαλήνης και στοχασμού.

Η προέλευση της ονομασίας «Παγωμένο Φεγγάρι»

Η ονομασία του φεγγαριού του Δεκέμβρη προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Η φυλή των Μόχοκ το αποκαλούσε «Παγωμένο Φεγγάρι», εμπνευσμένη από τις χαμηλές θερμοκρασίες και το ξεκίνημα του χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Άλλες φυλές είχαν δώσει διαφορετικές ονομασίες: οι Τσερόκι το έλεγαν «Φεγγάρι του Χιονιού», οι Κρι «Φεγγάρι του Παγετού» και οι Ογκλάλα «Φεγγάρι των Καμμένων Δέντρων». Όλες οι ονομασίες αποτυπώνουν τη σκληρότητα αλλά και την ομορφιά της χειμερινής περιόδου.