Σήμερα στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας δείχνει πώς να φτιάξουμε μια πεντανόστιμη κασερόπιτα σουφλέ με καπνιστή γαλοπούλα.

Η αγαπημένη σεφ συνδυάζει το ζουμερό τυρί με την πικάντικη γεύση της γαλοπούλας, δημιουργώντας ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό πιάτο που θα κερδίσει μικρούς και μεγάλους.

Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες της Αργυρώ και απολαύστε ένα ζεστό, αρωματικό σουφλέ που θα γίνει το αγαπημένο σας στο οικογενειακό τραπέζι ή στο γιορτινό γεύμα:

Καλή σας απόλαυση!