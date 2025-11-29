Μια σπάνια τηλεοπτική στιγμή πρόσφεραν η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας στο αφιέρωμα «Nos voix pour toutes» στη Γαλλία, προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό και έντονη παρουσία στα social media.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, σε ηλικία 92 ετών, εμφανίστηκε στη σκηνή με τη χαρακτηριστική της ηρεμία, υπενθυμίζοντας το αποτύπωμα που έχει αφήσει επί δεκαετίες στη μουσική βιομηχανία. Η υποδοχή της από το κοινό ήταν θερμή, με το στούντιο να «σιωπά» μπροστά στην παρουσία μιας προσωπικότητας που έχει γίνει σημείο αναφοράς για πολλές γενιές.

Ο Νίκος Αλιάγας, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες της γαλλικής τηλεόρασης, δεν έκρυψε τον σεβασμό και τη συγκίνησή του. Η συνομιλία τους και η αλληλεπίδρασή τους ανέδειξαν τη βαρύτητα της Μούσχουρη στη διεθνή σκηνή, ενώ παράλληλα έφεραν στο προσκήνιο την ελληνική καλλιτεχνική κληρονομιά.

Η κοινή τους εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από τα γαλλικά μέσα ως μια στιγμή «ιστορικής αξίας», που υπενθύμισε την επίδραση της ελληνικής μουσικής στο παγκόσμιο πολιτιστικό τοπίο. Μια λιτή αλλά φορτισμένη συνάντηση, που επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εκπέμπει ισχυρά πολιτιστικά σήματα μέσα από τις φωνές και τις παρουσίες της.