Ενδοοικογενειακή βία και φόβος για τη ζωή της καταγγέλλει ότι βιώνει μια 40χρονη γυναίκα, η οποία περιγράφει στις «Εξελίξεις Τώρα» την κόλαση που έζησε στα χέρια του συντρόφου και μετέπειτα συζύγου της.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο άνδρας την ξυλοκοπούσε συστηματικά, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα και τρεις αποβολές. Παρά τα γεγονότα αυτά, όπως λέει, εκείνος παραμένει ελεύθερος και εξακολουθεί να την απειλεί.

«Η πρώτη επίθεση έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μου έσπασε την 9η και τη 10η πλευρά, ενώ μου προκάλεσε τραύμα στη μύτη. Εγώ στη μύτη και στα μάγουλα έχω μοσχεύματα λόγω ασθένειας που είχα περάσει στο παρελθόν και είναι ευαίσθητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει ότι τα χέρια της ήταν γεμάτα χαρακιές, υποστηρίζοντας πως ο δράστης τη χτύπησε με σουγιά, με τον οποίο την είχε απειλήσει στο παρελθόν. «Με είχε απειλήσει ‘θα σε ξεκοιλιάσω αν πεις ότι κάνω ναρκωτικά’», λέει η 40χρονη. Το πιο οδυνηρό για εκείνη, όπως εξομολογείται, ήταν ότι εξαιτίας των ξυλοδαρμών απέβαλε δύο φορές, ενώ μια τρίτη αποβολή ήρθε λόγω της έντονης συναισθηματικής πίεσης και της λεκτικής βίας που δεχόταν.

«Η δεύτερη επίθεση που μου προκάλεσε την πρώτη αποβολή έγινε τον Ιούνιο του 2024. Μου έδωσε μια κλωτσιά στην κοιλιά, ήμουν 11 ημέρες χειρουργημένη και στην αρχή της εγκυμοσύνης. Πήγα στα ΤΕΠ του Ιπποκρατείου σε πολύ κακή κατάσταση», περιγράφει. «Ο υπεύθυνος του νοσοκομείου κάλεσε την αστυνομία, γιατί δεν ήμουν σε θέση να καταθέσω. Είχα διώξει τον άνδρα μου από το σπίτι, όμως με χειρισμούς με έκανε να κάνω πίσω. Το πρώτο μου μωρό χάθηκε στις 2 Ιουλίου», προσθέτει.

«Μην με σπρώχνεις, είμαι έγκυος»

«Με χτύπησε και του φώναζα, ‘μην με σπρώχνεις, είμαι έγκυος’. Ήμουν στην 7η με 8η εβδομάδα και μετά από λίγες ημέρες το μωρό δεν υπήρχε πια. Το περιστατικό έχει καταγραφεί και από τις κάμερες του σπιτιού», λέει η γυναίκα.

Η 40χρονη απευθύνει έκκληση στις Αρχές, δηλώνοντας ότι φοβάται για τη ζωή της. «Είναι ένας άνθρωπος ικανός για τα πάντα. Ξέρει ότι εγώ θα τον στείλω στη φυλακή και θέλει να με σκοτώσει. Το γνωρίζει και η εισαγγελία», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας έχει απειλήσει και τους γονείς της. «Άρχισε να ρωτάει περίεργα πράγματα τους δικούς μου ανθρώπους. Τότε κατάλαβα ότι είναι επικίνδυνος και μπορεί να με σκοτώσει».

Η γυναίκα αφήνει αιχμές και για τη στάση των Αρχών. «Δεν ξέρω γιατί η Εισαγγελία δεν κινείται πιο γρήγορα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Έχουν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα, όμως εκείνος δεν σταματά. Θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω νόμου», τονίζει. Όπως καταγγέλλει, «τις δύο φορές γλίτωσε τη σύλληψη επειδή είχε άτομα μέσα στην αστυνομία που τον ειδοποιούσαν».

