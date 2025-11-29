Με μεγάλη συμμετοχή και κυρίαρχο αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βρίσκεται σε εξέλιξη στα Προπύλαια η πανελλαδική συγκέντρωση εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών.

Δεκάδες Ενώσεις από όλη τη χώρα δίνουν δυναμικό «παρών», αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παραμονή της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως καταγγέλλουν, το νομοσχέδιο οδηγεί σε έναν «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» και απαξιώνει τα στελέχη, ιδιαίτερα τους υπαξιωματικούς. Μετά τη συγκέντρωση, αναμένεται πορεία προς τη Βουλή.

«Πρωτόγνωρη κατάσταση» στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Υποπλοίαρχος Δημήτριος Μεθενίτης, περιέγραψε το κλίμα οργής που επικρατεί στο στράτευμα.

«Δυστυχώς είναι η δεύτερη φορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που βγαίνουμε στον δρόμο. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός πάρα πολύ κακού νομοσχεδίου, κατά την άποψή μας, το οποίο έχει καταθέσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας», ανέφερε ο κ. Μεθενίτης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ρυθμίσεις του Υπουργείου έχουν προκαλέσει «τεράστιες αντιδράσεις», κάνοντας λόγο για μια «κατάσταση πρωτόγνωρη στις τάξεις των στρατιωτικών».

Έκκληση για αναθεώρηση

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ απηύθυνε έκκληση προς την πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει τη στάση της.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα καταλάβει τι συμβαίνει, θα αφουγκραστεί τις αγωνίες και την αγανάκτησή μας και θα κάνει πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.