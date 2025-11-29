Καταιγίδα στη Χίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα το βράδυ της Παρασκευής (28/11), καθώς ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα καταιγίδων υποχρέωσε την πτήση Α3276 της Olympic Air από Αθήνα προς το νησί να επιστρέψει πίσω στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με το flightradar24.

Οι επιβάτες της πτήσης βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εντυπωσιακή, αλλά και επικίνδυνη ατμοσφαιρική δραστηριότητα, καθώς τα νέφη σχημάτισαν ένα κατακόρυφο μέτωπο ύψους περίπου 15 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ουρανός φωτιζόταν συνεχώς από δεκάδες αστραπές, ενώ οι άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις καθιστούσαν αδύνατη την ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο της Χίου.

Η επιστροφή της πτήσης στην Αθήνα κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, με τους επιβάτες να παραμένουν ψύχραιμοι παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.