Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού, που βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι στην περιοχή «Φανερωμένη» στο Σίγρι Λέσβου τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, παραμένει σταθερή στην πεποίθησή της ότι πρόκειται για έγκλημα. Υποστηρίζει ότι κάποιος στέρησε τη ζωή του γιου της και στη συνέχεια προσπάθησε να συγκαλύψει την πράξη του.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του ο οποίος επίσης πιστεύει πως πρόκειται για δολοφονία. Στο «Τούνελ» μίλησε και ο πατέρας του 29χρονου λιμενικού από τη Λέσβο, που βρέθηκε μαχαιρωμένος και απαγχονισμένος στη «Φανερωμένη» στο Σίγρι, την Μεγάλη Παρασκευή του 2025.

«Εκείνη, εδώ και επτάμιση μήνες, έχει βάλει σκοπό να βρει τον δολοφόνο του παιδιού μας. Πιστεύει πως πρόκειται για δολοφονία, όπως κι εγώ. Όποιες κι αν είναι οι απαντήσεις που θα λάβουμε, το παιδί μας πίσω δεν γυρίζει. Θέλω μόνο να αναπαυθεί η ψυχούλα του… και, αν όντως πρόκειται για δολοφονία, να βρεθεί αυτός που το έκανε — και όλοι όσοι βρέθηκαν γύρω του εκείνο το διάστημα».

«Έδωσα την κατάθεσή μου στην Ελληνική Πρεσβεία του Λουξεμβούργου. Ήταν ένορκη και κράτησε έξι ολόκληρες ώρες. Εξήγησα όλα όσα μου είχε εμπιστευτεί ο γιος μου, με τον οποίο μιλούσα κάθε μέρα του χρόνου, ακόμη και δύο και τρεις φορές την ημέρα. Ήταν ένα παιδί χαμογελαστό, χωρίς ποτέ να παραπονεθεί για κάτι στη ζωή του. Το μόνο του πρόβλημα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήταν ο προϊστάμενός του» σημειώνει.

Όπως αποκάλυψε, ο 29χρονος δεχόταν απειλές λόγω της φύσης της δουλειάς του.

«Είχε να κάνει με εμπόρους ναρκωτικών και γενικά με κόσμο σεσημασμένο. Όσες φορές όμως το ανέφερε στον ανώτερό του, εκείνος του απαντούσε να… βάλει δικηγόρο», λέει χαρακτηριστικά.

«Δυστυχώς, κανείς δεν ξέρει μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Ο Νίκος φοβόταν να μπει στο σπίτι του και έκανε δύο γύρους κάθε φορά πριν ανέβει. Το ’24 είχε συλλάβει έναν από τη Μυτιλήνη με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης, την ώρα που έβγαινε από το καράβι. Μαζί του ήταν και ο σκύλος του, ο Κιμ, που τον υπέδειξε. Ο άνθρωπος αυτός είναι τώρα στη φυλακή, όμως ο γιος μου είχε συνέχεια προβλήματα από τότε. Του είχε σπάσει και το προσωπικό και το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο και όποτε τον έβλεπε στο δρόμο τον προκαλούσε…».

Όλα αυτά, όπως είπε στο «Τούνελ», ο Νίκος τα ανέφερε συνεχώς στον προϊστάμενό του.

«Κι εκείνος… τα ίδια. Του έλεγε να πάει σε δικηγόρο. Φανταστείτε μια φορά τον είχε βάλει να φυλάει ένα ύποπτο δέμα. Ξαφνικά ο σκύλος έκανε εμετό. Ο Νίκος του ζήτησε να τον αλλάξει για να τον πάει στον κτηνίατρο. Και ο προϊστάμενος τον έβγαλε… αναφορά, επειδή δεν του έστελνε φωτογραφία τον εμετό!».

