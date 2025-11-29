Η Δήμητρα Κίτσου, μητέρα του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στην περιοχή «Φανερωμένη» στο Σίγρι Λέσβου, επιμένει ότι ο γιος της δεν έδωσε τέλος στη ζωή του. Πιστεύει πως κάποιοι του την αφαίρεσαν και στη συνέχεια επιχείρησαν να καλύψουν το έγκλημα.

Η ίδια αποκαλύπτει στην εκπομπή Φως στο Τούνελ τα κενά που η ίδια εντόπισε στον περίεργο θάνατο του 29χρονου γιου της, Νίκου Καρακλά.

«Από τα στοιχεία που έχω μαζέψει μέχρι τώρα, πιστεύω πως ό,τι έγινε, έγινε πίσω από την εκκλησία γιατί τα μαλλιά του, το πρόσωπό του, τα γένια και το στόμα του, ήταν γεμάτα άμμο. Τον πήγαν στο πίσω μέρος της εκκλησίας που δεν υπήρχε ορατότητα και πρόσβαση από περαστικούς, τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν, τον σκότωσαν και στη συνέχεια τον έφεραν μπροστά» λέει η μητέρα.

«Τον κρέμασαν πρώτα από κάτω και μετά ανέβηκε κάποιος στον σταυρό και έδεσε το περίσσευμα του σχοινιού. Από τη θηλιά φαίνονται πολλά» λέει η μητέρα του Λιμενικού.

Ο Νίκος Καρακλάς δεν θα μπορούσε να μαχαιρωθεί μόνος του πριν κρεμαστεί, λέει η μητέρα του

Η κυρία Δήμητρα λέει πως δεν έχει σταματήσει λεπτό να ψάχνει στοιχεία. «Πριν δέκα μέρες, ήρθα και έσκαψα εδώ, με την ελπίδα να βρω το μαχαίρι». Σύμφωνα με την ίδια, τα όσα έχει εντοπίσει «δένουν» χρονικά με το σβησμένο υλικό των καμερών της περιοχής.

«Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον θάνατο του Νίκου μεταξύ τέσσερις και μισή με πέντε παρά είκοσι. Είναι ακριβώς τα τριάντα οχτώ λεπτά που λείπουν από το βιντεοληπτικό υλικό της δικογραφίας. Αυτά τα πλάνα θα μας έδειχναν τα πάντα». Η μαρτυρία για το φουσκωτό σκάφος που πλησίαζε την ακτή εκείνη την ώρα, έρχεται να συμπληρώσει τα ερωτήματά της.

«Θεωρώ ότι το σκάφος το έβγαλαν έξω, μέσα σε είκοσι λεπτά είχαν πιάσει τον γιο μου, τον ακινητοποίησαν, τον σκότωσαν, τον κρέμασαν και έφυγαν. Το παιδί μου ήταν γεροδεμένο, δεν θα μπορούσε ένας μόνος του να τα καταφέρει. Αυτοί που βγήκαν με το φουσκωτό, τον έδεσαν, γι’ αυτό υπάρχουν και τα σημάδια στην πλάτη του από σχοινί».

«Τα ίδια εντυπώματα υπάρχουν στα πόδια και στα χέρια του. Όπως επίσης υπάρχει και μια μαχαιριά κάτω από τον αριστερό μηρό του. Δεν μπορείς να μαχαιρωθείς σε αυτό το σημείο αν θέλεις να αυτοκτονήσεις».

Τα αιτήματα της μητέρας στην Εισαγγελία

Η Δήμητρα Κίτσου εδώ και δύο μήνες με αίτημα που κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές ζητά να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Άρση κάθε αμφιβολίας για τις κακώσεις, τα τραύματα και τα σημάδια δεσίματος.

Παράδοση ολόκληρου, αμοντάριστου οπτικού υλικού από όλες τις κάμερες, χωρίς κομμένα λεπτά.

Άνοιγμα των καταγραφών ραντάρ της περιοχής Σιγρίου για τον εντοπισμό του σκάφους.

Εξέταση της μαρτυρίας των ψαράδων για το σκάφος με τους τρεις άνδρες που κατευθυνόταν προς το εκκλησάκι και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων χωρίς εξαιρέσεις.

Διερεύνηση των τηλεφωνικών κλήσεων και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας πριν και μετά τον εντοπισμό του γιου της.

Έλεγχο για παραλείψεις, αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες κατά την έρευνα και τη διαχείριση της σκηνής του θανάτου του παιδιού της.

Αναγνώριση του θανάτου όχι ως αυτοκτονία, αλλά ως ύποπτης εγκληματικής ενέργειας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Η μητέρα που έγινε ντετέκτιβ για να μάθει την αλήθεια για το παιδί της ζητά να διερευνηθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, δίχως να μείνουν κενά, σκιές και αναπάντητα ερωτήματα που θα την βασανίζουν μια ζωή.

