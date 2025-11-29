Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2026 θεσπίζει ο Δήμος Σουλίου, σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη των νέων οικογενειών.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά αποκλειστικά οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου. Το μέτρο έρχεται να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων που συνοδεύουν τη γέννηση ενός παιδιού, όπως βρεφικό εξοπλισμό και βασικά είδη φροντίδας.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια πρωτοποριακή κοινωνική παρέμβαση για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας. Η υπογεννητικότητα έχει οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού, γήρανση των μικρών κοινοτήτων και δυσκολίες στη λειτουργία σχολικών μονάδων, γεγονός που καθιστά το μέτρο ακόμη πιο αναγκαίο.

Ο Δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης, χαρακτήρισε την απόφαση «επένδυση στο μέλλον του τόπου», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι τόσο η ενίσχυση των υπαρχουσών οικογενειών όσο και η ενθάρρυνση δημιουργίας νέων.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινωθούν οι ακριβείς προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους δικαιούχους.