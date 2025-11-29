Σταθερή άνοδο καταγράφουν οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων την τελευταία τριετία, σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η δυναμική αυτή αποδίδεται τόσο στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης όσο και στην αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Το 2023 οι εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 αυξήθηκαν στα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 470 εκατ. ευρώ προήλθαν από το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ». Για το δεκάμηνο του 2025, το ποσό έφθασε τα 2,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Συνολικά, από το 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 έχουν χορηγηθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια.

Μόνο τον τελευταίο ενάμιση μήνα, σχεδόν 1.700 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ». Από την έναρξή του έως τις 20 Νοεμβρίου, τα εκταμιευμένα δάνεια ανέρχονται σε 6.200, συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο αριθμός τους ήταν περίπου 4.500, με συνολική αξία 490 εκατ. ευρώ.

Έως τις 20 Νοεμβρίου είχαν προεγκριθεί πιστοληπτικά περισσότερα από 32.500 δάνεια, συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ, ενώ οι τελικές εγκρίσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) ανέρχονται σε περίπου 11.000, με προϋπολογισμό 1,28 δισ. ευρώ.

Ανάκαμψη στη στεγαστική πίστη

Τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η 12μηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων έπαψε να είναι αρνητική για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ισοσκελίζοντας τις αποπληρωμές. Την ίδια περίοδο πέρυσι, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά ήταν αρνητική κατά 2,8%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στο 3,12%, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που ήταν 3,39%.

Νέα εισοδηματικά κριτήρια για το «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»

Όπως ανακοινώθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

— Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για άγαμους, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες. Το μέγιστο όριο εισοδήματος αυξάνεται στις:

· 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για άγαμους.

· 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ προηγουμένως).

· 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για μονογονεϊκές οικογένειες, με σταθερή προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου.

Για το κατώτατο όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη όλα τα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα –πραγματικά ή τεκμαρτά– ανεξαρτήτως προέλευσης, καθώς και συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων. Αντίθετα, από το ανώτατο εισοδηματικό όριο εξαιρούνται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, όπως αυτά που λαμβάνονται υπόψη για το επίδομα θέρμανσης.

Παράταση προθεσμιών

Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται πλέον η 31 Μαΐου 2026 (αντί της 31 Δεκεμβρίου 2025), με δυνατότητα παράτασης από τον αρμόδιο υπουργό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Η προθεσμία σύναψης συμβάσεων δανεισμού παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026 (αντί της 30 Ιουνίου 2026).