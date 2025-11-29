Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να επιταχύνουν την παρουσία τους σε όλη την Ευρώπη , κατακτώντας σταθερά ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Πλέον αντιπροσωπεύουν μερίδιο 6,8% των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων τον Οκτώβριο, με ισχυρές εταιρείες όπως η SAIC (MG) και η BYD την ώρα που η δυναμική της Tesla κλονίζεται.

Μόνο αυτόν τον μήνα, περίπου 75.000 οχήματα κινεζικών μαρκών πουλήθηκαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η SAIC είχε έναν ιδιαίτερα δυνατό μήνα, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται από 17.552 τον Οκτώβριο του περασμένου έτους σε 23.860 φέτος τον Οκτώβριο. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, οι πωλήσεις της έχουν επίσης αυξηθεί κατά 26,6% από 197.686 σε 250.250 μονάδες.

Τον Οκτώβριο, η BYD πούλησε συνολικά 17.470 οχήματα σε όλη την περιοχή, σημειώνοντας αύξηση 206,8% από 5.695 τον περασμένο Οκτώβριο.