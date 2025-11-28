Πάπας Λέων, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και προκαθήμενοι Εκκλησιών από την Ανατολή και τη Δύση, συμπροσεύχονται με το «Πιστεύω» της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας.

Όπως σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών της Καθολικής Εκκλησίας, πατέρας Μάριο Ατάλλα στα «Νέα», η στιγμή αποδεικνύει πως οι διαφορές είναι πιο εύκολο να γεφυρωθούν απ’ όσο νομίζουμε – ανοίγοντας ξανά μια σοβαρή συζήτηση για την κοινή ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα, ένα απτό βήμα ενότητας για εκατομμύρια πιστούς που συχνά ζουν και γιορτάζουν δίπλα-δίπλα.

Η βάση υπάρχει. Το ζητούμενο είναι η βούληση να χτίσουμε πάνω της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Διαβάστε ακόμη: