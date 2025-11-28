Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας αποκτά τη δική της κούκλα και, μαζί της, έναν ακόμη τρόπο να απευθυνθεί στα παιδιά και στις οικογένειες με μήνυμα αλληλεγγύης. Η Gala, ύψους 44 εκατοστών, θυμίζει τις κλασικές κούκλες τύπου Nancy και κυκλοφορεί με στολή που αναπαράγει με ακρίβεια το υπηρεσιακό ντύσιμο των γυναικών αστυνομικών εκτός περιπόλων, δίνοντας στο παιχνίδι μια ιδιαίτερη νότα ταύτισης με τις πραγματικές γυναίκες του Σώματος.

Η κούκλα κατασκευάζεται χειροποίητα στην Ονίλ του Αλικάντε, τη «γενέτειρα» της ισπανικής βιομηχανίας παιχνιδιών, σε συνεργασία της εταιρείας Toybags, της Εθνικής Αστυνομίας και της Fundación Juntos por una Sonrisa, με έμφαση στον ρεαλισμό, την ποιότητα των υλικών και το φινίρισμα συλλεκτικού αντικειμένου. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της Gala κατευθύνονται σε προγράμματα του Ιδρύματος που στηρίζουν παιδιά από ευάλωτες οικογένειες, σε νηπιαγωγεία, κοινωνικά συσσίτια και κέντρα υποστηρικτικής διδασκαλίας, μετατρέποντας ένα δώρο σε απτή ενίσχυση για όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

Μαζί με κάθε κούκλα προσφέρεται μία δωρεάν είσοδος για παιδιά στο Museo del Juguete Ricordi στη Medina del Campo της Βαγιαδολίδ, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία παιχνιδιού στην Ισπανία, το οποίο διαχειρίζεται η ίδια η Fundación Juntos por una Sonrisa. Η επίσημη παρουσίαση της πρωτότυπης αυτής πρωτοβουλίας έγινε στην Επίσημη Σχολή της Αβίλα, λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, όταν οι κούκλες και τα παιχνίδια κυριαρχούν στις λίστες των παιδιών προς τους Μάγους με τα Δώρα και τον Άγιο Βασίλη, συνδέοντας έτσι την αστυνομία, το παιχνίδι και την κοινωνική προσφορά σε ένα ενιαίο, γιορτινό αφήγημα.