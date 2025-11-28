Ο στρατηγικός σύμβουλος και πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ έλαβε μία ξεχωριστή διάκριση, καθώς τιμήθηκε με το βραβείο Golden Foot Legend για το 2025.

«Φέτος τιμούμε τον εκπληκτικό του αντίκτυπο με το Golden Foot Legend 2025, μία αναγνώριση που δίνεται σε αυτούς των οποίων η επιρροή διαπερνά όλες τις γενιές. Συγχαρητήρια Κριστιάν, το αποτύπωμα σου στο ποδόσφαιρο και την ανθρωπότητα δίνει έμπνευση» αναφέρει το σχετικό μήνυμα που ανήρτησαν οι διοργανωτές στα social media.