Ένας καταζητούμενος Τούρκος υπήκοος συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Πρόκειται για 42χρονο άνδρα, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις τουρκικές αρχές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η αγγελία αφορά αδικήματα του τουρκικού ποινικού δικαίου, μεταξύ των οποίων «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως», «σωματική βλάβη» και «απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες σχετικά με το αίτημα των τουρκικών αρχών για την έκδοσή του.