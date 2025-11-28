Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο όχημα επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να βγει μόνος του από το βυθιζόμενο αυτοκίνητο και να κολυμπήσει με ασφάλεια προς την προβλήτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι για να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο.