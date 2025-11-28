Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται για την δολοφονία στη Σαλαμίνα, όπου μια 46χρονη φέρεται να σκότωσε την 75χρονη πεθερά της το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ηχητική καταγραφή από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι της ηλικιωμένης, η δράστις βασάνισε το θύμα για περίπου 20 λεπτά πριν της αφαιρέσει τη ζωή. Την μαχαίρωσε επανειλημμένα και τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως.

«Μάνα μου, πού είσαι μάνα μου; Αγόρι μου, αφού στα έδωσα τα λεφτά, φύγε μην με σκοτώσεις!», ακούγεται να φωνάζει η 75χρονη, ενώ δεχόταν τα χτυπήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί ότι αυτή που την επιτέθηκε ήταν η νύφη της, θεωρώντας ότι πρόκειται για άγνωστο άνδρα που μπήκε να τη ληστέψει.

Λίγο πριν ξεψυχήσει, η ηλικιωμένη ψέλλισε την προσευχή της και είπε «πέθανα», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Θεωρώ ότι έχει ξανασκοτώσει, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Και μετά ήρθε στο σπίτι μας, ξανά. Μετά από όλο αυτό ήρθε στο σπίτι μας μέσα ξανά», δήλωσε η κόρη του θύματος.

Η ίδια πρόσθεσε: «Η μητέρα μου με το που την αντιλήφθηκε μέσα στο σπίτι της είπε “τι θέλεις αγόρι μου; Πάρε ό,τι θες και φύγει”. Δεν είχε σκοπό να κλέψει, τη βασάνιζε για 50 λεπτά και τη σκότωσε. Η μητέρα μου της έλεγε “εσύ αγόρι μου, δεν έχεις μάνα; Έλεος!”. Πήγε να τη δολοφονήσει».

Η 46χρονη μεταφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Εναντίον της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Απολογείται σήμερα η 46χρονη

Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη που δολοφόνησε στη Σαλαμίνα την 75χρονη πεθερά της.

Η καθ’ ομολογία δολοφόνος η οποία ήδη βρίσκεται στα δικαστήρια Πειραιά, αναμένεται να απολογηθεί μέσα στην ημέρα.

Η 46χρονη, που έπαιζε θέατρο για 25 περίπου ημέρες, ισχυρίστηκε ότι έφτασε έως την δολοφονία λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο, αλλά και για το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα ήθελε – οπως ισχυρίζεται η 46χρονη – να την χωρίσει από τον σύζυγό της.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο η 46χρονη να ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της, επειδή εκείνη την υποψιαζόταν πως κλέβει συστηματικά χρήματα και τα παίζει στον τζόγο. Κάτι, που φέρεται να έχει παραδεχθεί και ο σύζυγός της.

Αυτό το περιστατικό φέρεται να το γνώριζε και η 75χρονη, με αποτέλεσμα να την υποψιάζεται ακόμη και για μία προηγούμενη διάρρηξη, τον περασμένο Αύγουστο, όταν της έκλεψαν κοσμήματα και λίρες.