Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη που δολοφόνησε στη Σαλαμίνα την 75χρονη πεθερά της.

Η καθ’ ομολογία δολοφόνος η οποία ήδη βρίσκεται στα δικαστήρια Πειραιά, αναμένεται να απολογηθεί μέσα στην ημέρα.

Η 46χρονη, που έπαιζε θέατρο για 25 περίπου ημέρες, ισχυρίστηκε ότι έφτασε έως την δολοφονία λόγω της εξάρτησής της από τον τζόγο, αλλά και για το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα ήθελε – οπως ισχυρίζεται η 46χρονη – να την χωρίσει από τον σύζυγό της.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο η 46χρονη να ήθελε να σκοτώσει την πεθερά της, επειδή εκείνη την υποψιαζόταν πως κλέβει συστηματικά χρήματα και τα παίζει στον τζόγο. Κάτι, που φέρεται να έχει παραδεχθεί και ο σύζυγός της.

Αυτό το περιστατικό φέρεται να το γνώριζε και η 75χρονη, με αποτέλεσμα να την υποψιάζεται ακόμη και για μία προηγούμενη διάρρηξη, τον περασμένο Αύγουστο, όταν της έκλεψαν κοσμήματα και λίρες.

Το χρονικό της φρικιαστικής

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για εισβολή αγνώστων με σκοπό την ληστεία, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο και υπήρχαν σημάδια ότι κάποιος έψαχνε.

Η κόρη του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες υποψιαζόταν την 46χρονη από την πρώτη στιγμή. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σημείο-κλειδί: τα χρέη της 46χρονης λόγω τζόγου.

Τι δήλωσε στο MEGA η κόρη της

«Ο αδερφός μου νόμιζε ότι τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα, έτσι του είχε πει η μητέρα μου. Αυτό είπε ότι δεν ήξερε, δεν είπε ότι δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα. Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Περνάει παρά πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσανε πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο», ανέφερε.

Και προσέθεσε: «Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία».

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή. Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει», συνέχισε.