Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, την οποία μαχαίρωσε τουλάχιστον 17 φορές η 46χρονη νύφη της.

Σήμερα (29/11), η 46χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα για το έγκλημα της 31ης Οκτωβρίου. Στην απολογία της κράτησε διαφορετική στάση σε σχέση με την προηγούμενη ομολογία της, καθώς αυτή τη φορά δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες, επικαλούμενη «κενά μνήμης».

Σοκαριστικά είναι τα ηχητικά ντοκουμέντα λίγο πριν από τον θάνατο της άτυχης 75χρονης. Η ηλικιωμένη, πιστεύοντας ότι είχε πέσει θύμα ληστείας, παρακαλούσε τον δράστη – τον οποίο δεν αναγνώρισε ως τη νύφη της – να πάρει τα χρήματα και να μην τη σκοτώσει, απευθυνόμενη σε αυτόν με τη φράση «αγόρι μου».

Στο απόσπασμα που παρουσίασε το Live News, ακούγονται πρώτα τα τρία χτυπήματα στο παράθυρο και ο ήχος του σπασμένου τζαμιού από όπου εισέβαλε η 46χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό λάθος της ήταν ότι, ενώ αρχικά μιλούσε με αλλοιωμένη, βαριά φωνή για να προσποιηθεί άντρα διαρρήκτη, μόλις είδε το σκυλάκι της ηλικιωμένης, του μίλησε αυθόρμητα με την πραγματική της φωνή.

Στα βίντεο που έχουν οι αρχές, η 75χρονη ξυπνά τρομαγμένη και ακούγεται να λέει: «Τι θες αγόρι μου; Να με σκοτώσεις ήρθες;». Η 46χρονη επιμένει δύο φορές: «Πού είναι τα λεφτά;». Η ηλικιωμένη την ικετεύει: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, σε παρακαλώ μην με σκοτώνεις».

Ακολουθούν οι δραματικές εκκλήσεις της 75χρονης, η οποία νομίζοντας ότι έχει απέναντί της ληστή παρακαλεί: «Φύγε από εδώ, δεν θα αντέξω… Σε παρακαλώ παιδάκι μου… Πάρε ό,τι θέλεις… Άσε με… Γιατί; Τι σου κάνω; Αμαρτία είναι…».

Η 46χρονη φέρεται να επιτέθηκε για 37 ολόκληρα λεπτά, αρχικά με σπασμένο μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι από την κουζίνα. Από τη μανία των χτυπημάτων το πρώτο μαχαίρι λύγισε, με αποτέλεσμα να επιστρέψει για δεύτερο, συνεχίζοντας την επίθεση.

Οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους πλήρες βίντεο που καταγράφει όλο το φονικό: Την είσοδο της δράστιδας, τον διάλογο, τα θανατηφόρα χτυπήματα και τη στιγμή που εγκαταλείπει το σπίτι.