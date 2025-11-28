Υπόθεση που προκαλεί σοκ έρχεται στο φως της δημοσιότητας με μια 14χρονη Ρομά από το Μενίδι η οποία προσήλθε στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας τους τμήματος Αχαρνών με έμβρυο τυλιγμένο νεκρό σε εφημερίδα.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου το ανήλικο κορίτσι 14 ετών παρουσιάστηκε στις αρχές με το νεκρό έμβρυο, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 14χρονη βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων και το νεκρό νεογνό στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να βρουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Η ανήλικη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι απέβαλε το έμβρυο που κυοφορούσε για 1,5 μήνα μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από την μητέρα της η οποία και συνελήφθη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη και προσήχθη στο Γραφειο ενδοοικογενειακής Αχαρνων το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) γυναίκα ρομά για έκθεση, βαριά σωματική βλάβη στα πλαίσια ενδοοικογενειακής βιας κατά της 14χρονης κόρης της.

Η 14χρονη είχε τυλιγμένο εντός εφημερίδας έμβρυο που κατά δήλωση κυοφορούσε και απέβαλε λόγω της σωματικής βλάβης που της προκάλεσε η μάνα της