Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά την απολογία της 46χρονης νύφης της η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις νέες μαρτυρίες, η δράστιδα φέρεται να χρησιμοποίησε διαφορετικά μέσα για τη φονική επίθεση, γεγονός που όπως επισημαίνει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, δείχνει έντονη οργή και πλήρη απώλεια αυτοελέγχου. Όπως σημειώνει, «υποδηλώνει ότι είχε σκοπό να προκαλέσει θάνατο πάση θυσία».

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Κατερίνα Τσιώνα, δήλωσε στο MEGA, ότι η κατηγορούμενη «λέει ψέματα από την πρώτη στιγμή», υπογραμμίζοντας πως οι συγγενείς της 75χρονης ζητούν να αποκαλυφθεί το πραγματικό κίνητρο πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα.

Εντάσεις και υποψίες πριν τη δολοφονία

Όπως ανέφερε συγγενής της οικογένειας, ο γιος της ηλικιωμένης είχε εκμυστηρευτεί στη μητέρα του πως σκόπευε να χωρίσει από τη σύζυγό του. Η πληροφορία αυτή φαίνεται πως όξυνε τις σχέσεις ανάμεσα στη νύφη και την πεθερά, προκαλώντας εντάσεις. Ο ίδιος συγγενής περιέγραψε περιστατικά έντονων καβγάδων μεταξύ των δύο γυναικών, που ωστόσο ακολουθούνταν από στιγμές φαινομενικής ηρεμίας.

«Δεν πίστευα ότι μπορεί κάποιος να κάνει κακό στην 75χρονη. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Ο Νίκος είχε εμπιστευθεί στη μάνα του, ότι θέλει να χωρίσει με τη γυναίκα του. Γι’ αυτό και από το καλοκαίρι και μετά η σχέση πεθεράς – νύφης δεν ήταν καλή. Η νύφη πίστευε, πως η πεθερά ήθελε να τη χωρίσει από τον γιο της. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν στη θάλασσα, η νύφη άρχισε να βρίζει την 75χρονη και να φωνάζει. Βέβαια μετά που τις είχα δει μαζί, ήταν μια χαρά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», κατέθεσε συγγενής της 75χρονης.

Η 75χρονη φέρεται επίσης να είχε εκμυστηρευτεί, ότι είχε πέσει θύμα κλοπής στο σπίτι της τον περασμένο Αύγουστο, με την απώλεια κοσμημάτων και λιρών. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, η ίδια υποψιαζόταν τη νύφη της και είχε αναφέρει, ότι εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα με τον τζόγο. «Την 31/10/2025 το βράδυ, περίπου 01:45, η 75χρονη μου έστειλε μία φωτογραφία για “καληνύχτα”, όπως συνήθιζε. Αυτή ήταν η τελευταία φορά μου επικοινώνησε μαζί μου. Θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Στις 22/09/2025, είχε γενέθλια. Πήγα να τη δω και μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιος είχε μπει σπίτι της τον Αύγουστο και της είχε κλέψει κάποια κοσμήματα και κάποιες λίρες. Μου είπε ότι είχε καλέσει και την Αστυνομία. Της είχαν πει ότι δεν υπήρξε διάρρηξη, αλλά κάποιος από τους γνωστούς της, που έχει πρόσβαση στο σπίτι, της είχε αφαιρέσει τα λεφτά και τα κοσμήματα» κατέθεσε η εγγονή της 75χρονης.

Συνέχισε δε λέγοντας: «Εγώ αμέσως σκέφτηκα την οικιακή βοηθό που είχε και της το είπα. Εκείνη μου είπε, ότι αποκλείεται να είναι η οικιακή βοηθός, γιατί την έχει χρόνια δίπλα της. Μου είπε, ότι ξέρει ποιος τα πήρε. Την ρώτησα ποιος ήταν και εκείνη μου απάντησε, ότι υποψιάζεται τη νύφη της. Μου είπε, ότι είχε μπλέξει με τον τζόγο. Επίσης μου είπε, ότι είχε πάρει 10.000 ευρώ από τους γονείς της. Αυτά η γιαγιά μου τα είχε μάθει από τον γιο της τον Νίκο, αλλά και τους γονείς της νύφης της».

Η σοκαριστική ανακάλυψη

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή της κόρης της 75χρονης, η οποία βρήκε πρώτη τη μητέρα της νεκρή μέσα στο σπίτι. Όπως ανέφερε, εντόπισε το παράθυρο δίπλα στην πόρτα σπασμένο και το σπίτι αναποδογυρισμένο. Στο υπνοδωμάτιο αντίκρισε μια μεγάλη λίμνη αίματος και λίγο αργότερα τη σορό της μητέρας της τυλιγμένη με σεντόνια και πάπλωμα.

Η γυναίκα περιέγραψε, ότι αρχικά προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, χωρίς ανταπόκριση και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Η σκηνή του εγκλήματος, όπως τη βρήκε, μαρτυρούσε πάλη και έντονη βία. «Ξεκλείδωσα την εξωτερική πόρτα και μετά ξεκλείδωσα την κεντρική πόρτα του σπιτιού της μαμάς μου. Άνοιξα την πόρτα και είδα το τζάμι του παραθύρου που βρίσκεται αριστερά από την κεντρική πόρτα σπασμένο. Φώναξα αμέσως: “μαμά, μαμά”, αλλά δεν μου απάντησε. Αμέσως συνέδεσα την κάμερα που έχει στο σαλόνι. Η μητέρα μου συνήθιζε να τη βγάζει, γιατί δεν ένιωθε άνετα» είπε χαρακτηριστικά.

«Πήγα προς το δωμάτιό της και τα είδα όλα ανακατεμένα. Αρχικά δεν είδα τη μαμά μου. Είδα όμως μια λίμνη αίματος. Όταν παρατήρησα καλύτερα, την είδα τυλιγμένη με σεντόνια και πάπλωμα, σαν κουβάρι. Ήταν δίπλα από το κρεβάτι, στη μεριά που κοιμάται. Άνοιξα το κουβάρι και είδα το κεφάλι της μαμάς μου μέσα στα αίματα. Φορούσε το νυχτικό της. Άρχισα να φωνάζω “βοήθεια” και κάλεσα το “100”» συμπλήρωσε.

Η υπόθεση της δολοφονίας στη Σαλαμίνα συνεχίζει να ερευνάται, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε νέο στοιχείο για να διαλευκάνουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες του εγκλήματος.