Κενά σημεία, ασάφειες και ερωτηματικά προκύπτουν από τους ισχυρισμούς της 46χρονης κατηγορούμενης για την δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στο σπίτι του θύματος στη Σαλαμίνα.

Η ίδια λέει ότι μετά τη δολοφονία έφυγε από το σπίτι χωρίς να πάρει χρήματα, αν και υπήρχαν. Αυτά όμως δεν βρέθηκαν ποτέ. Όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες αξιολογούνται με προσοχή. Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση, θεωρούν πως ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. «Μετά το θάνατο της γιαγιάς, η γυναίκα του πατέρα μου δεν ξαναπήρε το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να οδηγήσει. Γενικά είναι πολύ φοβισμένη και μετά από αυτό που έγινε, παίρνει ηρεμιστικά. Όλοι έχουμε προβληματιστεί με όλο αυτό που έχει γίνει, απλά αυτή το πήρε πολύ βαριά», ανέφερε συγγενής.

Στην ομολογία της στους αστυνομικούς η 46χρονη είπε, ότι «σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω, για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα». Γιατί όμως έφυγε τελικά, χωρίς όπως είπε, να πάρει τα χρήματα; Η 75χρονη έκρυβε μέσα σε ένα λευκό τραπεζάκι με ροδάκια περίπου 8.000 ευρώ. «Ήξερα ότι η πεθερά μου έχει κάποια λεφτά στο σπίτι της για ώρα ανάγκης. Σκέφτηκα λοιπόν να πάω, να της πάρω τα λεφτά που είχε κρυμμένα στο σπίτι της, αυτά που της είχαμε δώσει εμείς δηλαδή και μετά να τα δώσω στον άντρα μου και εκείνος να της τα δώσει ως τα υπόλοιπα που της χρωστούσαμε», είχε πει η 46χρονη.

Παρόλα αυτά, η 46χρονη επιμένει, πως έφυγε δίχως τα μετρητά. Αν όμως δεν τα πήρε εκείνη, τι απέγιναν τα χρήματα που υπήρχαν στο διαμέρισμα; «Στη γυναίκα μου δεν εμπιστευόμασταν χρήματα. Και αυτό γιατί πέρα από το θέμα της με το τζόγο, είχε γίνει και ένα περιστατικό, που είχε πάρει την κάρτα των γονιών της και είχε χαλάσει κάπου 10.000. Αυτό πριν ένα χρόνο. Για την ακρίβεια, το πήραμε χαμπάρι στη γιορτή μου, τον Δεκέμβρη του ’24», είπε ο γιος της 75χρονης.

Τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, έχει βάλει σε σκέψεις και ένα άλλο σημείο. Η 46χρονη υποστηρίζει, ότι έφτασε στο έγκλημα, επειδή το θύμα την αναγνώρισε. Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από το ηχητικό ντοκουμέντο. Τι λόγους είχε η 46χρονη να πει ψέματα σε αυτό το σημείο; Υπάρχουν βαθύτερα αίτια και κίνητρα πίσω από τη δολοφονία; Μήπως αποκλειστικός στόχος της 46χρονης ήταν η δολοφονία της πεθεράς της;

«Αυτή μου απάντησε, ότι δεν είχε μέσα στο σπίτι λεφτά, αλλά τότε φοβήθηκα, ότι με κατάλαβε. Ότι κατάλαβε δηλαδή, πως ήμουν εγώ αυτή που μπήκε στο σπίτι της. Τρόμαξα και άρχισα να την χτυπάω. Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα, ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα», ισχυρίστηκε η 46χρονη.

Η κόρη της 75χρονης ωστόσο επισημαίνει, ότι «δεν υπάρχει λογική, στο τι ήταν αυτό που την έκανε να φτάσει σε αυτή την ενέργεια. Ήταν κάτι οργανωμένο. Στην αρχή, όταν την είχα υποψιαστεί, σκέφτηκα πως ίσως να ήρθε σε διαμάχη με τη μητέρα μου για κάποιον λόγο. Η 46χρονη ήταν νευρική. Πίστευα ότι λογοφέρανε και ήρθε η κακιά η στιγμή. Αυτό που είδα στο βίντεο, δεν μπορούσα να το διανοηθώ».

Άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον της 75χρονης επανέλαβαν μιλώντας στην εκπομπή Live News, ότι το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος ήταν διπλό. Τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι και το μίσος που αισθανόταν η 46χρονη για την πεθερά της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, πως κάποιος ή κάποιοι γνώριζαν την αλήθεια από την πρώτη μέρα, αλλά αποφάσισαν να την συσκοτίσουν.

Συγγενής της οικογένειας είπε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ότι «όταν φτάσαμε στο σπίτι της δολοφονίας, είδα την κόρη της 75χρονης να βρίσκεται σε πανικό. Περπατούσε πάνω κάτω και φώναζε. Η 46χρονη ήταν το άκρως αντίθετο. Είχε παγώσει με αυτό που είχε αντικρίσει. Μπήκαμε στο δωμάτιο της 75χρονης, το οποίο ήταν χάλια. Είχε παντού αίματα και όλα της τα πράγματα ήταν πεταμένα στο πάτωμα. Την είδα πεσμένη δίπλα από το κρεβάτι, μέσα στα αίματα. Παρατήρησα, ότι είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο πίσω μέρος. Τότε κατάλαβα, ότι είχε πεθάνει».

Η 46χρονη άρχισε να παίζει θέατρο ακόμα και μέσα στο ίδιο της το σπίτι, μετά το έγκλημα που ομολόγησε. «Θέλω να σας βοηθήσω να βρείτε αυτούς που έκαναν κακό στην πεθερά μου. Σήμερα έμαθα, ότι μέσα στο σπίτι της η πεθερά μου είχε λεφτά, κάπου 6-8.000 ευρώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας. Την αγαπούσα πάρα πολύ την κυρία Στέλλα», είχε αναφέρει η κατηγορούμενη. Χωρίς να το ξέρει όμως, βρισκόταν από τότε στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας και ας επέμενε η ίδια ότι δεν είχε σχέση με το έγκλημα. Μετά από 25 ημέρες η 46χρονη λύγισε υπό το βάρος των στοιχείων και αναγκάστηκε να ομολογήσει.