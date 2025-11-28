Η κυβέρνηση σκέφτεται να δώσει ένα επιπλέον περιθώριο ενός ή δύο μηνών για τη δήλωση των ανελκυστήρων, καθώς η προθεσμία που λήγει στις 30 Νοεμβρίου φαίνεται να μην αφήνει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ομαλά.

Το κεντρικό ζήτημα είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και οι εταιρείες συντήρησης, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ενημερώσουν το Μητρώο Ανελκυστήρων και να αποφευχθούν τυχόν παρατυπίες ή αμφισβητήσεις. Η ΠΟΜΙΔΑ, με επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, υπογραμμίζει ότι παρά τις πρόσφατες συμφωνίες, ο διαθέσιμος χρόνος παραμένει ανεπαρκής για την ολοκλήρωση της απογραφής των χιλιάδων παλαιών ανελκυστήρων.

Στη σύσκεψη διευκρινίστηκε ότι οι διαχειριστές και οι συνιδιοκτήτες δεν φέρουν πρόσθετες ευθύνες κατά τη δήλωση των κοινοχρήστων ανελκυστήρων, ενώ αντίθετα όσοι δεν συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα. Παράλληλα, οι εταιρείες συντήρησης μπορούν να δηλώνουν ανελκυστήρες χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών, καθώς η διαδικασία αποτελεί νόμιμη υποχρέωση με σημαντικές συνέπειες και για τις δύο πλευρές. Το υπουργείο έχει καλέσει επισήμως τις εταιρείες να κινηθούν άμεσα, χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές.

Οι διευκρινίσεις είχαν άμεσο αποτέλεσμα, με αύξηση των υποβολών, αλλά ο διαθέσιμος χρόνος παραμένει περιορισμένος για να ολοκληρωθεί η καταγραφή όλων των ανελκυστήρων. Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά δίμηνη παράταση. Στο υπουργείο Ανάπτυξης θεωρούν ρεαλιστικό να δοθεί μια τέτοια τεχνική παράταση, όχι για να χαλαρώσει το πλαίσιο, αλλά για να αποφευχθούν πρόστιμα σε πολυκατοικίες και τεχνικούς που προσπαθούν να συμμορφωθούν αλλά δεν προλαβαίνουν.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, και αφορά όλους τους ανελκυστήρες, από πολυκατοικίες έως εμπορικά κέντρα και δημόσια κτίρια. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου, διαφορετικά θεωρείται παράνομος και η λειτουργία του απαγορεύεται.

Η μη συμμόρφωση φέρνει πρόστιμα, που ξεκινούν από 1.000 ευρώ για πολυκατοικίες κατοικιών, φτάνουν τα 2.500 ευρώ για μικτά κτίρια και τα 5.000 ευρώ για δημόσια και εμπορικά κέντρα, ενώ ενδέχεται να διακοπεί και η ηλεκτροδότηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε όποιον ανελκυστήρα δεν είναι δηλωμένος στο μητρώο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης. Σε περίπτωση ατυχήματος, σε ανελκυστήρα που δεν έχει δηλωθεί, η ευθύνη βαραίνει πλήρως τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

Μέχρι στιγμής, έχουν δηλωθεί περίπου 200.000 ανελκυστήρες από τους 900.000 που λειτουργούν στη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και ότι η παράταση θεωρείται αναγκαία για να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ

«Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ: Τον Υφυπουργό Βιομηχανίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη

Το Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Λευτέρη Κρητικό

Ενταύθα Αθήνα, 27.11.2025

ΘΕΜΑ: Αίτημα δίμηνης παράτασης της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Ως γνωστόν την ερχόμενη Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, λήγει η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Ανελκυστήρων, στη διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr/ .

Η μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μήνα υποβολή δηλώσεων δεν υπήρξε η αναμενόμενη, τόσο διότι σε πολλούς διαχειριστές ή συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών υπήρχε η εντύπωση ότι η δήλωση των ανελκυστήρων στο TAXISNET με τους δικούς τους κωδικούς θα τους ενέπλεκε σε πρόσθετες υποχρεώσεις, όσο και ότι πολλοί συντηρητές και εγκαταστάτες είχαν την εντύπωση ότι για να δηλώσουν εκείνοι τους ανελκυστήρες που συντηρούν, χρειάζεται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τους.

Επειδή στην κοινή σύσκεψη που συγκαλέσατε την 19.11.2025 υπό την προεδρία σας ξεκαθαρίστηκε ότι οι διαχειριστές ή και συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων κλπ. που δηλώνουν τους κοινόχρηστους ανελκυστήρες πολυκατοικιών με τους κωδικούς τους, δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση (αντίθετα, πρόστιμο θα επιβληθεί αργά ή γρήγορα σε εκείνους που δεν θα δηλώσουν τους ανελκυστήρες των κτιρίων τους). Επίσης και ότι οι επιχειρήσεις συντήρησης και εγκατάστασης ανελκυστήρων δεν χρειάζονται καμιά συναίνεση των ιδιοκτητών για τη δήλωση των ανελκυστήρων που συντηρούν, διότι η απογραφή αποτελεί νόμιμη υποχρέωση με σοβαρές συνέπειες και για τις δύο πλευρές, γι’ αυτό άλλωστε καλέσατε και τις επιχειρήσεις συντήρησης να δραστηριοποιηθούν άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλώνοντας τους ανελκυστήρες των πελατών τους, χωρίς μάλιστα κόστος για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτιρίων.

Επειδή μετά τις δημόσιες αυτές διευκρινίσεις εκ μέρους του Υπουργείου σας, υπήρξε σημαντική αύξηση του ρυθμού υποβολής δηλώσεων, πλην όμως ο απομένων χρόνος δεν επαρκεί για την υποβολή δηλώσεων των υπολοίπων ανελκυστήρων, ιδίως εκ μέρους των επιχειρήσεων συντήρησης πολλές από τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν χιλιάδες δηλώσεις για λογαριασμό των πελατών τους.

Επειδή από το νόμο έχετε την ευχέρεια να παρατείνετε με απόφασή σας την προθεσμία της απογραφής αλλά μόνον μια φορά, τυχόν δε μικρή χρονική παράταση δεν θα επιλύσει το πρόβλημα γιατί θα συμπέσει με την περίοδο των Χριστουγέννων.

Επειδή η απογραφή αυτή είναι εθνικό στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί με τη συμμετοχή όλων!

Γι΄αυτό σας ζητούμε να παρατείνετε την ανωτέρω προθεσμία τουλάχιστον έως την 31η Ιανουαρίου 2026, ώστε να δοθεί χρόνος σε όλους να ολοκληρώσουν την απογραφή των ανελκυστήρων τους».