H Άγκυρα αντέδρασε έντονα για την υπογραφή ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, κάνοντας λόγο για «μονομερείς ενέργειες» και «προσπάθειες σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων», υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δικαίωμα υπογραφής διμερών συμφωνιών.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«27 Νοεμβρίου 2025,

Απάντηση του Ονσού Κετσελί, Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, σε ερώτηση σχετικά με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που υπογράφηκε μεταξύ του Λιβάνου και της ”Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου”

Από το 2003, η ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου” (GCASC) υπογράφει διμερείς συμφωνίες με παράκτιες χώρες της περιοχής σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι τα κυρίαρχα συστατικά μέρη του νησιού.

Τέλος, η Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Λιβάνου και της ”Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” το 2007 αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, υπογράφηκε εκ νέου χθες (26 Νοεμβρίου) μεταξύ των δύο χωρών.

Ενώ η περιοχή που υπόκειται στη συμφωνία εμπίπτει εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταχωρίσαμε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής με την ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου” (GCASC) αφορά άμεσα τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και δεν έχει καμία εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτά τα μονομερή βήματα της ”Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου” (GCASC) και να μην γίνουν όργανα προσπαθειών σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είναι τα κυρίαρχα και ισότιμα ​​συστατικά μέρη του νησιού.

Η Τουρκία, μαζί με την ”ΤΔΒΚ”, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Υπενθυμίζεται ότι Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν χθες Τετάρτη (26/11) Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των δύο χωρών και συμφώνησαν στην προώθηση της διερεύνησης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Λιβάνου με τη δημιουργία τεχνικών ομάδων και διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας.

Για «ορόσημο στρατηγικής σημασίας», έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η σημερινή συμφωνία «κλείνει μια εκκρεμότητα σχεδόν είκοσι ετών και επιβεβαιώνει τη δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο, με πρωταγωνιστή την Κυπριακή Δημοκρατία ως σταθερό και αξιόπιστο παράγοντα».