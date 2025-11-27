Ο Ναμιμπιανός πολιτικός Αδόλφος Χίτλερ Ουουνόνα άλλαξε το όνομά του, διαγράφοντας το «Χίτλερ» από τα επίσημα έγγραφά του, σύμφωνα με τοπικό Μέσο Ενημέρωσης.

«Το όνομά μου δεν είναι Αδόλφος Χίτλερ, είμαι ο Αδόλφος Ουουνόνα. Έχω δει στο παρελθόν ανθρώπους να με αποκαλούν Αδόλφο Χίτλερ και να προσπαθούν να με συνδέσουν με κάποιον, που δεν γνωρίζω καν», δήλωσε στην εφημερίδα The Namibian σε σχόλιά του, που δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη.

Ο Ουουνόνα, ένας τοπικός πολιτικός στην περιοχή Ομπούντζα, στην εκλογική περιφέρεια Οσάνα, στο βόρειο τμήμα της Ναμίμπια, έχει στο παρελθόν προσελκύσει τη διεθνή προσοχή, λόγω του ονόματός του. Ένα όνομα, το οποίο του έδωσε μια θέση στον κόσμο των memes, συνδέοντάς τον… με τον γνωστό συνονόματο, όπως αποδεικνύει το παρακάτω βίντεο:

Ο ίδιος τόνισε στην εφημερίδα ότι δεν έχει σχέση με τη ναζιστική ιδεολογία και ότι ο πατέρας του επέλεξε το συγκεκριμένο όνομα, χωρίς να κατανοεί την ιστορική του σημασία.

Η Ναμίμπια ήταν γερμανική αποικία επί δεκαετίες γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα, προτού ο Αδόλφος Χίτλερ ανέλθει στην εξουσία.

Ο Ουουνόνα έθεσε υποψηφιότητα για την επανεκλογή του χθες στην Οσάνα.

Ο 60χρονος πολιτικός, μέλος του κυβερνώντος κόμματος SWAPO, είναι γνωστός για το έργο του στις τοπικές υποθέσεις της περιοχής, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του για τις υποδομές.

Από την πλευρά τους, ψηφοφόροι στην περιοχή δήλωσαν ότι το όνομά του δεν είναι σημαντικό και ότι στο τέλος κρίνεται από το έργο του.