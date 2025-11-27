Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πόσο επηρεάζουν την τσέπη μας

Media

Το 15ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00. Το δώρο του Σταύρου στην Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ ο Οδυσσέας τής ανοίγει την καρδιά του και της κάνει πρόταση γάμου. Επεισόδιο 15 (Τρίτη 25 Νοεμβρίου) Η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το […]