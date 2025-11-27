Όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, όπου η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της. Αν και η ίδια λέει πως το κίνητρο του εγκλήματος ήταν οικονομικό, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

«Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα»

«Ο αδερφός μου νόμιζε ότι τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα, έτσι του είχε πει η μητέρα μου. Αυτό είπε ότι δεν ήξερε, δεν είπε ότι δεν ήξερε αν υπάρχουν χρήματα», λέει στο MEGA η κόρη της 75χρονης.

«Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα, οπότε δεν είναι ωραίο να ρίχνουμε βολές. Περνάει παρά πολύ δύσκολα. Τον αδερφό μου τον παρακολουθούσανε πάρα πολύ στενά οι άνθρωποι της Αστυνομίας σαν ύποπτο», σημειώνει.

Ξεσπώντας σε λυγμούς αναφέρει:

«Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά… όσο και να προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη, ανωτερότητα, δεν μπορώ να κρύψω ότι αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε τον τελευταίο μήνα, να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλεί για τη ζωή της από έναν άνθρωπο δικό μας. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, όμως μέσα σε όλο αυτό θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, γιατί έχουμε και πολλά παιδιά όλοι και να τους δώσουμε δύναμη, να δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία».

«Φοβόμουν μην κάνει κακό στα παιδιά μου, είχα ενημερώσει και τη ΓΑΔΑ για αυτό. Φοβόμουν γιατί είχε ξεφύγει, φαινόταν στο βλέμμα της. Πριν από αυτό όμως, δεν πίστευα ότι μπορεί να κάνει κακό. Θεωρώ ότι ξέφυγε η κατάσταση, είναι πολύ λεπτή αυτή η γραμμή».

Όπως λέει η κόρη της 75χρονης:

«Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν άμα δεν την είχαν πιάσει».

«Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα γιατί αν ήθελε να την κλέψει την μάνα μου, την έκλεβε και πρωί»

«Ήταν οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα», καταλήγει.