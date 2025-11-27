Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς μετέβησαν στο κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για φθορές στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο νεαρούς και επιχείρησαν να τους ελέγξουν. Εκείνοι όμως μπήκαν στο λευκό αυτοκίνητο και προσπάθησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Το βίντεο της καταδίωξης

Βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία εξασφάλισε το MEGA, φέρνοντας στο φως σκηνές έντασης με πρωταγωνιστή τον γιο γνωστού πολιτικού.

Στο βίντεο φαίνεται ένα λευκό όχημα να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, με οδηγό τον 19χρονο γιο του πολιτικού και συνοδηγό έναν φίλο του. Παρά τα σήματα των αστυνομικών, οι δύο νεαροί επιχειρούν να διαφύγουν στα στενά της περιοχής.

«Κι ενώ τους κάνανε σήμα με το φάρο και με το ηχητικό του αστυνομικού αυτοί δε σταμάτησαν. Παρόλα αυτά τρέχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τη σκηνή.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και σύλληψη

Ο 19χρονος οδηγός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε δύο STOP σε ώρα αιχμής και κινήθηκε ανάποδα σε στενό δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Η καταδίωξη έληξε στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, όπου οι νεαροί εγκατέλειψαν το όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Οι κατηγορίες και η δικαστική συνέχεια

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Στον οδηγό, γιο του πολιτικού, βεβαιώθηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.