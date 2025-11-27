Η κακοκαιρία «Adel» προκάλσε σοβαρές ανησυχίες στην Αμφιλοχία, καθώς το ρέμα Αγγέλω κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας έντονη πίεση προς τον Αμβρακικό κόλπο. Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε απότομη άνοδο της στάθμης του ρέματος, με τεράστιους όγκους νερού να κινούνται με ταχύτητα και να εκβάλλουν με ορμή στον κόλπο.

Την κατάσταση αποτυπώνουν και οι εντυπωσιακές εικόνες που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα Agriniopress, στις οποίες φαίνονται τα ορμητικά λασπόνερα να κατεβαίνουν από το ρέμα, σχηματίζοντας ισχυρές ροές.

Παράλληλα, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Σε περιοχές όπου στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα από υπερχείλιση ρεμάτων, οι αρχές παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη των υδάτων.

Κακοκαιρία Adel: Επιμένει σε όλη τη χώρα και την Παρασκευή, πού θα «χτυπήσει» – Πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η κακοκαιρία ADEL θα συνεχίσει να επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με εκτεταμένες νεφώσεις, συνεχείς βροχές και τοπικές καταιγίδες, που σε αρκετές περιοχές θα διατηρηθούν σε ιδιαίτερα ισχυρή ένταση. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, οδηγώντας σε σημαντικά ύψη βροχής.

Έντονες βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Μακεδονία και Αιγαίο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως έως τις πρωινές ώρες, ενώ έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μέχρι το απόγευμα, τα φαινόμενα θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυρά και στην κεντρική Μακεδονία, επηρεάζοντας κυρίως τη Χαλκιδική, τις Σέρρες, το Κιλκίς και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι, οι βροχές θα ενισχυθούν ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ από τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και στα Δωδεκάνησα.

Βροχές και καταιγίδες και στην υπόλοιπη χώρα

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, όπως και στις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα επιμείνουν, παρουσιάζοντας όμως ηπιότερη ένταση σε σχέση με τις περιοχές που θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα. Παράλληλα, πρόσκαιρες και τοπικές χιονοπτώσεις ή χιονόνερο θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Ενισχυμένοι άνεμοι και μεταφορά σκόνης

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις που θα φτάνουν στο Ιόνιο τα 3–5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα κυμαίνονται γύρω στα 4–6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα περισσότερα ηπειρωτικά, αλλά και στο Ιόνιο, θα κυμανθεί στους 14–16°C, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 17–18°C. Στα βορειοδυτικά, η μέγιστη τιμή δεν θα ξεπεράσει τους 10–11°C, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα παραμείνει υψηλότερη, στους 18–21°C και τοπικά στους 22°C.

Βροχές και καταιγίδες και στην Αττική

Στην Αττική, οι αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Από το απόγευμα, όμως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17°C, τοπικά έως 18°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι–νοτιοδυτικοί στα 5–6, και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες έως το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές μέχρι περίπου το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13°C, και τοπικά 14°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι–βορειοδυτικοί στα 4–5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Σταδιακή βελτίωση από το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, οι βροχές θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές, με χαμηλότερη ένταση, ενώ τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.