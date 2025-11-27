H Hyundai Motor America παρουσίασε το παγκόσμιο ντεμπούτο του οχήματος περιπέτειας CRATER Concept κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο AutoMobility LA 2025 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Το CRATER Concept είναι ένα συμπαγές SUV εκτός δρόμου που εκφράζει την ανθεκτικότητα.

Aποτυπώνει το πνεύμα της περιπέτειας. Εμπνευσμένο από ακραία περιβάλλοντα. To CRATER Concept σχεδιάστηκε στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai America (HATCI) στο Irvine της Καλιφόρνια.

Ξεχωρίζει για τα αξεσουάρ του. Όπως, ότι ένας από τους ενσωματωμένους γάντζους ανάκτησης του CRATER Concept εκτελεί διπλή λειτουργία ως γάντζος και ως ανοιχτήρι μπουκαλιών.

Οι κάμερες στους πλευρικούς καθρέπτες του οχήματος μπορούν να αφαιρεθούν από το όχημα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να απαθανατίσετε εκπληκτικές εικόνες ή ακόμα και να καταγράψετε συναρπαστικές περιπέτειες.

Το Hyundai CRATER Concept περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες για την αντιμετώπιση ανώμαλων εδαφών και την αναζήτηση νέων περιπετειών. Ένας απτός, πολυλειτουργικός ελεγκτής Off-Road με κιβώτιο ταχυτήτων έχει σχεδιαστεί για πλήρη και διαισθητικό έλεγχο, διαφορικά εμπρόσθιου και οπίσθιου κλειδώματος, καθώς και διαχείριση πρόσφυσης και πέδησης σε ποικίλα εδάφη.