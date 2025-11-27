H Porsche έφτιαξε, κατά παραγγελία, μια και μοναδική Panamera, που όπως αναφέρει είναι για ακριβοθώρητους επιβάτες, οι οποίοι θέλουν να απολαμβάνουν την πολυτελή ζωή όπως στο σαλόνι τους. Ειδικότερα το σχεδιαστικό τμήμα κατασκεύασε εκ νέου το εσωτερικό της και ειδικότερα το πίσω τμήμα, φτιάχνοντας έναν ειδικό, πριβέ χώρο όπου υπάρχει ένα φωτιζόμενο ψυγείο σαμπάνιας και ένας υγραντήρας πούρων.

Eίναι δύο πρωτότυπα χαρακτηριστικά που δημιουργήθηκαν στο στούντιο σχεδιασμού και δείχνουν πώς ακόμη και τα πιο ασυνήθιστα αιτήματα μπορούν να υλοποιηθούν με τη μέγιστη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Στον υγραντήρα πούρων, τα ένθετα από ξύλο κέδρου και ένα υγρόμετρο που διασφαλίζουν ότι η υγρασία είναι πάντα στο βέλτιστο επίπεδο. Ο υγραντήρας βρίσκεται στο χώρο αποθήκευσης της κεντρικής κονσόλας με ένα γυάλινο κάλυμμα που επιτρέπει την προβολή των εκλεκτών προϊόντων καπνού.

Ένα άλλο παράδειγμα ξεχωριστής λεπτομέρειας είναι το φωτιζόμενο ψυγείο σαμπάνιας. Ενσωματωμένο στο πίσω κάθισμα, προσφέρει χώρο για ένα μικρό μπουκάλι και δύο ποτήρια, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν στο υποβραχιόνιο. Τα εξαρτήματα είναι βαμμένα σε Avium και η ίδια η θήκη μπουκαλιών είναι κατασκευασμένη από μαύρο δέρμα και έχει ανάγλυφη την επιγραφή «Sonderwunsch». Το έμβλημα της Porsche στο υποβραχιόνιο έχει φινίρισμα Turbonite.