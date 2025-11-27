Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια, με έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, την εργασία και τη διάθεση. Οι πλανητικές επιρροές σήμερα φέρνουν ενέργεια, αλλά και την ανάγκη για ισορροπία και αυτοσυγκράτηση. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Αν κάποιος κοντινός σας άνθρωπος χρειάζεται στήριξη, προσφέρετέ τη χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένα κοινό γεύμα θα ανανεώσει τη σχέση […]
