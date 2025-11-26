Τουρκικές εταιρείες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν το τουρκικό ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα πολλαπλών επιπέδων «Χαλύβδινος Θόλος», ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).
Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν ανέφερε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από την τουρκική εταιρεία όπλων Roketsan, προσθέτοντας ότι ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
