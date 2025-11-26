Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Νότια Αφρική δεν θα προσκληθεί να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί το 2026 στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Η απόφαση αυτή εντείνει τη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πρετόρια, μετά το πρόσφατο μποϊκοτάζ των ΗΠΑ στη σύνοδο των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

«Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του περί φερόμενης φονικής δίωξης λευκών αγροτών στη χώρα.