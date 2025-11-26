Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη δύσκολη εντός έδρας αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» τη Τετάρτη 26/11 (22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA), και ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ομάδα που θα ξεκινήσει.

Στην εστία θα βρεθεί ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από Γκαρθία και Μουζακίτη, ενώ ο Τσικίνιο θα υποστηρίζεται από τους Ποντένσε και Ζέλσον στα άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.