Δύο παρεμβάσεις σε αντίστοιχα νομοσχέδια πραγματοποίησε η ΕΣΑμεΑ αυτή τη βδομάδα στη Βουλή, με τον γενικό της γραμματέα Βασίλη Κούτσιανο να παρουσιάζει τις προτάσεις στις αρμόδιες Επιτροπές.

Την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ο κ. Κούτσιανος μίλησε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Το σύνολο των προτάσεων της ΕΣΑμεΑ, πλην μίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου (αναλυτικά στην επιστολή που επισυνάπτεται). Πιο συγκεκριμένα, προστέθηκε ρητή αναφορά στα άρθρα 3 και 4 για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών με αναπηρία και στο άρθρο 33 προβλέφθηκε η συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής με το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ), στο οποίο η Συνομοσπονδία συμμετέχει με εκπρόσωπό της.

Η πρόταση που δεν υιοθετήθηκε στη διαβούλευση και επαναπροτάθηκε από τον κ. Κούτσιανο αφορά στην υπο-περίπτωση γγ) της παρ. 2 του άρθρου 4 για την Αποστολή και Αρμοδιότητες της Αρχής, να συμπληρωθεί στις αρμοδιότητές της ότι: «γγ) παρακολουθεί την εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα τόσο της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3769/2009 (Α’ 105) όσο και της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στο πεδίο της παροχής αγαθών και υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν.5023/2023 (Α’34), εποπτεύει τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.4994/2022 και συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με σκοπό την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με αναπηρία […]».

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου ο γενικός γραμματέας της ΕΣΑμεΑ κατέθεσε τις προτάσεις της Συνομοσπονδίας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις». Στο άρθρο «Δημιουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και προστίμων», η ΕΣΑμεΑ αιτείται οι υπηρεσίες του Ε.Η.Σ. να είναι «σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η του ν.4727/2020, πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία». Το αναλυτικό έγγραφο επισυνάπτεται.

