Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον ράπερ και παραγωγό Σον «Diddy» Κομπς θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τον Δεκέμβριο, φέρνοντας στο φως τις πιο πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον διάσημο καλλιτέχνη.

Τον Δεκέμβριο του 2023, είχε γίνει γνωστό ότι ο ράπερ και ηθοποιός Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον εργαζόταν σε ένα ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση που περιέβαλαν τον Diddy εκείνη την περίοδο. Τον Μάρτιο του 2024, ο ίδιος επιβεβαίωσε πως το project βρισκόταν σε εξέλιξη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρεμιέρα του πλησίαζε.

Αρχικά, το ντοκιμαντέρ είχε τον τίτλο «Diddy Do It?». Τον Μάιο του περασμένου έτους, το Netflix εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής του έπειτα από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και πλέον ανακοίνωσε ότι η σειρά θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η παραγωγή, που φέρει πλέον τον τίτλο «Sean Combs: The Reckoning», ενσωματώνει και τις τελευταίες εξελίξεις στη συγκλονιστική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του Diddy σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση για κατηγορίες σχετικές με εμπορία ανθρώπων. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα streaming.

«Δεν μπορείς να συνεχίζεις να πληγώνεις ανθρώπους και να μην συμβαίνει ποτέ τίποτα», ακούγεται να λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο τρέιλερ του «Sean Combs: The Reckoning».

«Είμαι ευγνώμων σε όσους ήρθαν και μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και είμαι περήφανος που έχω την Αλεξάντρια Στέιπλετον σκηνοθέτρια», δήλωσε ο 50 Cent, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία.

Η σειρά περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην συνεργάτες, παιδικούς φίλους του Diddy και καλλιτέχνες, προσφέροντας μια πολυεπίπεδη ματιά στην πορεία και τις σκοτεινές πτυχές της ζωής του.