Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Δομοκό, όπου ένας 50χρονος έχασε τη ζωή του από αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα μέλισσας, ενώ πηγαίνοντας στο φαρμακείο τράκαρε.

Το περιστατικό στον Δομοκό

Ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού, όταν τον τσίμπησε μέλισσα. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, έσπευσε αμέσως με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο.

Στη διαδρομή όμως, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα.

Ένας φίλος από την παρέα του ανησύχησε και τον ακολούθησε με το δικό του όχημα, εντοπίζοντάς τον στη συνέχεια ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες ωστόσο η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή, σύμφωνα με το Lamia Report.

Εφτασε το ΕΚΑΒ με γιατρούς

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.