Λόγω εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας, στις 27 και 28 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00, θα σημειωθούν ολιγόλεπτες και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού και στη συνέχεια της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από την οδό Αθανασίου Διάκου έως τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των παρεμβάσεων και να ακολουθούν πιστά την υφιστάμενη οδική σήμανση.