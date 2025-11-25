Τραγωδία σημειώθηκε σε τοποθέτηση τεχνητού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας την Κυριακή, όταν ο γερανός, που σήκωνε ένα από τα κομμάτια, δεν άντεξε το βάρος και σηκώθηκε στις δύο ρόδες, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 40χρονου εργάτη.

Ο άτυχος Αντόνιο Πάουλο Ροντρίγκεζ ντε Σόουζα, όπως ήταν το όνομα του 40χρονου εργάτη, βρισκόταν πάνω στο μοιραίο κομμάτι του δέντρου.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, μάλιστα, είχε αναρτήσει και  βίντεο από την επιχείρηση τοποθέτησης του δέντρου.

Ο χειριστής του γερανού, ο οποίος ήταν ντυμένος σαν Άγιος Βασίλης, αρχικά συνελήφθη, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος, που έχασε τη ζωή του, ήταν σε αναρρωτική άδεια από την εργασία του και δεν φορούσε εξοπλισμό προσωπικής ασφαλείας.

Πορτοφόλι
Τελευταία Νέα