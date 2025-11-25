Η Ρωσία ενδέχεται έως το 2029 να είναι έτοιμη για επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Όπως τόνισε, ακόμη και αν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Μόσχα θα παραμείνει «μια ιμπεριαλιστική και επιθετική χώρα, της οποίας οι φιλοδοξίες εκτείνονται πολύ πιο πέρα».

Ο κ. Βάντεφουλ δήλωσε ότι η Ρωσία «αν μη τι άλλο δημιουργεί για τον εαυτό της την επιλογή ενός πολέμου εναντίον του ΝΑΤΟ το αργότερο έως το 2029», επικαλούμενος πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Φόρουμ Εξωτερικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό, η Ρωσία έχει ήδη προσαρμόσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και την κοινωνία της στις ανάγκες του πολέμου, ενώ στρατολογεί περισσότερους στρατιώτες απ’ όσους απαιτούνται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.

Οι επιπλέον δυνάμεις, όπως υπογράμμισε, πιθανότατα προετοιμάζονται για μελλοντική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Ο Βάντεφουλ σημείωσε ότι η απειλή από τη Ρωσία δεν αποτελεί πλέον μακρινό ενδεχόμενο αλλά «ήδη μια πραγματικότητα», κάνοντας λόγο για εν εξελίξει τακτικές υβριδικού πολέμου, όπως δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Διπλωματικές κινήσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Γερμανός υπουργός είχε συνάντηση με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφάντι. Μετά τη συνάντηση, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επισημαίνοντας πως η ευθύνη ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνευση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Πούτιν. Αυτός άρχισε τον πόλεμο και αυτός πρέπει τώρα να τον τερματίσει. Αν θέλει ειρήνη, πρέπει επιτέλους τώρα να δείξει τη βούληση να διαπραγματευτεί. Εμείς, η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, είμαστε έτοιμοι. Τώρα πρέπει να αποφασίσει ο Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βάντεφουλ.

Τέλος, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης.